Il Napoli fa paura: presentata la maglia speciale per Halloween | FOTO

Il Napoli è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid e si prepara per la sfida di campionato con la Fiorentina con il chiaro obiettivo di accorciare dalla vetta della classifica in Serie A. Nel frattempo la dirigenza ha presentato la maglia speciale per Halloween.

La presentazione è avvenuta con un video pubblicato sui social. La maglia EA7/SSCN Halloween presenta la grafica Skulls Allover. I teschi sono i veri protagonisti. La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante, sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli.

I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso. La maglia è contenuta in un esclusivo box. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

💀 Skulls of Naples.

✨ Another chapter of the New 3ra is now available.

Presenting the special edition Halloween game, which is on sale now on the SSC Napoli webstore and eBay marketplace:

🛒 : https://t.co/XmWZkZAf3t

📦 : https://t.co/7L8Zx5DXNy pic.twitter.com/EqM9mOZxva

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2023