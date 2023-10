Pallone d’Oro 2023, oggi la consegna: i 30 finalisti, 3 favoritissimi

CalcioWeb

Questa sera, alle 20:30, presso il Theatre du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2023. Si tratta della 67ª edizione del prestigioso premio che incoronerà il miglior calciatore al mondo per la stagione 2022-2023, quella del Mondiale.

Dove vedere la cerimonia

La cerimonia del Pallone d’oro sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, sul canale 20 e in Streaming su Mediaset Play, Sky e Now.

I 30 finalisti

Nella lista dei 30 finalisti figurano alcuni fra i migliori calciatori al mondo. Tra di essi anche 4 protagonisti della Serie A: Nicolò Barella, Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskelia e Lautaro Martinez. Si tratta di outsider, ma gli interisti potrebbero tranquillamente puntare alla top 10 vista la finale di Champions raggiunta.

Julian Alvarez Nicolò Barella Jude Bellingham Karim Benzema Yassine Bounou Kevin De Bryine Ruben Dias Antoine Griezmann Ikay Gundogan Josko Gvardiol Erling Haaland Garry Kane Randal Kolo Muani Kvicha Kvaraattskhelia Robert Lewandowski Emiliano Martinez Lautaro Martinez Kylian Mbappè Lionel Messi Kim Min-Jae Luka Modric Jamal Musiala Martin Odegaard Andrè Onana Victor Osimhen Rodri Bukayo Saka Mohamed Salah Bernardo Silva Vinicius Jr.

I favoriti

Sono tre i grandi favoriti per un Premio che, nella sua assegnazione, risulta sempre molto controverso. Il favorito numero 1 per la vittoria è sempre Lionel Messi che questa volta si presenta, addirittura, con un Mondiale in tasca. È vero che ‘La Pulce’ è uscito dal giro del calcio che conta, ma probabilmente quello del 2023 sarà l’ultimo Pallone d’Oro della sua carriera, che ne celebrerà definitivamente la grandezza.

A contendergli il successo ci sarà Erling Haaland, autore di una stagione pazzesca con il Manchester City: il cyborg norvegese ha vinto Champions League, Premier League, FA Cup e Supercoppa Europea, perdendo in finale il Community Shield. Basteranno per superare Messi?

“Telefoot” ha parlato di 3 favoriti. Chi è il terzo? Probabilmente il golden boy del calcio francese, Kylian Mbappè. Il talento della stella del PSG è indiscutibile, ma in stagione si è portato a casa solo la Ligue 1 e ha perso la finale del Mondiale proprio contro Messi. Sembra destinato al terzo gradino del podio in attesa che il suo momento arrivi, di sicuro, in futuro.