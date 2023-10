Gomez positivo, Mourinho ironizza: “ho la tosse, ma…”

CalcioWeb

Il Papu Gomez è stato sanzionato con due anni di squalifica dell’Agenzia spagnola antidoping dopo essere risultato positivo ad un controllo effettuato a novembre 2022 quando giocava nel Siviglia.

Al termine di Roma-Monza, Josè Mourinho ha commentato la positività di Gomez con dell’ironia in conferenza stampa.

Le parole di Mourinho

“Non ricordo che ha giocato in finale, mi sembra contro la Juve in semifinale già con un controllo positivo. Non è un problema mio. Ho la tosse, ma non voglio prendere sciroppi né pillole. Oppure potrei avere difficoltà a superare i test antidoping”, ha affermato il tecnico portoghese, facendo riferimento alla giustificazione di Gomez, secondo cui la positività è dovuta ad uno sciroppo dei suoi figli che aveva preso per evitare il broncospasmo .