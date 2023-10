Papu Gomez positivo al doping, interviene il Monza: la decisione

CalcioWeb

Come se non fosse già abbastanza lo scandalo scommesse, in Serie A arriva un’altra brutta notizia legata al doping. Dopo il caso Pogba, anche Papu Gomez è risultato positivo. L’argentino, appena tornato in Italia al Monza, è stato squalificato per due anni a causa di una sostanza proibita trovata nelle analisi effettuate mentre era ancora al Siviglia.

Il fantasista argentino ha parlato di assunzione volontaria dovuta all’aver ingerito lo sciroppo, usato per i figli, per curare un malanno, senza aver consultato prima i medici del club.

Il comunicato del Monza

Il Monza ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale dà credito alla versione del calciatore e si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali: “AC Monza comunica di aver ricevuto in data odierna – 20 ottobre 2023 – dalla FIFA, per il tramite della FIGC, notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del calciatore Alejandro Dario Gomez.

La sentenza prevede la squalifica per due anni dalle attività sportive. Nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina. Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC.

La positività è frutto di un’assunzione involontaria. AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali“.