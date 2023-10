Perchè Belgio-Svezia è stata interrotta? Paura attentati allo stadio: le ultime notizie

CalcioWeb

Notte di terrore a Bruxelles prima della partita fra Belgio e Svezia. Un uomo, armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro città, nei pressi di Place Saincteletteplein, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne, intorno alle 19.15. L’attentatore ha ucciso a sangue freddo due persone, due tifosi svedesi, ma ci potrebbe essere anche una terza vittima oltre a diversi feriti. Successivamente si è dato alla fuga in scooter, dirigendosi verso lo stadio, ed è ancora ricercato.

Interrotta Belgio-Svezia

La notizia si è diffusa durante Belgio-Svezia, partita valevole per le qualificazioni a Euro2024, interrotta all’intervallo. I calciatori hanno scoperto l’accaduto solo a fine primo tempo e la Federazione svedese ha chiesto di non rientrare in campo. UEFA e autorità locali, in continuo contatto, hanno richiesto al pubblico di stare dentro lo stadio e stanno valutando come far uscire in sicurezza il pubblico. La partita è stata rinviata ufficialmente.