Psg, Luis Enrique spietato: così ha comunicato l’addio a Verratti

Marco Verratti è stato uno dei principali protagonisti degli ultimi anni del Psg, dentro e fuori dal campo. L’ultima stagione è stata molto al di sotto delle aspettative e la decisione del club francese è stata quella di interrompere il rapporto. E’ diventato un nuovo calciatore dell’Al-Arabi, squadra qatariota.

La ‘spinta’ decisiva all’addio tra Verratti e il Psg è arrivata con l’arrivo di Luis Enrique nel ruolo di nuovo allenatore. ‘Le Parisien’ ha svelato i dettagli sull’incontro avuto tra i due alla presenza di Luis Campos. “Sei il prototipo del giocatore che odio”, le parole spietate dell’allenatore spagnolo con riferimento anche alla vita fuori dal rettangolo di gioco. Un concetto abbastanza chiaro che ha spinto il calciatore ad interrompere il rapporto con i francesi e mettersi alla ricerca di un’altra squadra.

Verratti è un calciatore in grado di fare la differenza. A 30 anni è ancora capace di disimpegnarsi ad alti livelli e non è da escludere il ritorno in un campionato più competitivo. Si tratta di un calciatore di grande qualità destinato a mettersi in mostra anche nella QLS (il campionato in Qatar).