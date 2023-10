Il Psg dilaga, il Milan affonda al Parco dei Principi: 3-0 e situazione in salita | CLASSIFICA

CalcioWeb

Giornata da dimenticare per i colori italiani in Champions League: prima la sconfitta della Lazio contro il Feyenoord, poi quella del Milan sul campo del Psg. Si complica la situazione di classifica della squadra di Stefano Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria nella fase a gironi. Dopo due pareggi consecutivi si è registrato il ko al Parco dei Principi.

Il Psg si schiera con Kolo Muani, Mbappé e Dembele, gli ospiti rispondono con Pulisic, Giroud e Leao. Ci provano Giroud e Pulisic ma senza mettere in apprensione la difesa dei padroni di casa. La prima vera occasione è per Leao, poi risponde Mbappé. Al 32′ è proprio l’attaccante francese a siglare il gol del vantaggio con un’azione personale di altissimo livello.

La ripresa si apre con il gol annullato a Dembele, poi una grandissima occasione per Pulisic. Gol sbagliato, gol subito: Kolo Muani trova il raddoppio dopo una respinta di Maignan. Il Milan prova a riaprire la partita, ma non ha la forza di accorciare le distanze. All’89’ è Kang-In Lee a chiudere definitivamente i conti per il definitivo 3-0.

La classifica

Psg 6 Dortmund 4 Newcastle 4 Milan 2