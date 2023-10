Rennes-Psg, Mbappe sbaglia un gol a porta vuota: l’errore non è da lui | VIDEO

CalcioWeb

Si è conclusa un’altra giornata della Ligue 1 e le indicazioni più importanti sono arrivate dal Psg. La squadra di Luis Enrique è stata protagonista nel blitz in trasferta contro il Rennes, una squadra in lotta per posizioni importanti. Uno-due micidiale per gli ospiti nei minuti iniziali, prima con Vitinha e poi con Hakimi.

Nel secondo tempo il Rennes prova a rientrare in partita con Gouiri. Il Psg si conferma nettamente superiore ed è Kolo Muani a siglare il gol del definitivo 1-3. Nel finale gli ospiti provano ad approfittare degli spazi e all’84’ Mbappé ha sul piede la possibilità di timbrare il cartellino. Il francese parte dalla linea del centrocampo, ‘brucia’ i difensori, salta anche il portiere ma calcia clamorosamente alto a porta vuota. Un errore non da lui.

What Happened to Mbappe..? 😶

He is not at his form,after that Newcastle incident🥹 pic.twitter.com/zAO83CwBAt — Shahul zein (@ShahulZein) October 9, 2023