Risultati Europa League, Roma precisa: l’Atalanta spreca tutto! | CLASSIFICA

Dopo la due giorni di Champions League, il trittico europeo si chiude con le gare di Europa League e Conference League. Tre le italiane impegnate, 2 quelle che tornano a casa con i 3 punti, la restante si deve accontentare di un pareggio.

Europa League

L’Atalanta mastica amaro. La squadra bergamasca vive una serata storta in casa dello Sturm Graz che, sotto di un gol e di un uomo, si tiene stretto un pareggio importante in ottica qualificazione. Gli austriaci passano in vantaggio con Prass al 13′. Un super Muriel ribalta la gara con una doppietta nel primo tempo. Al 52′ Hierlander prende il secondo giallo e va sotto la doccia, ma a 10 minuti dalla fine, Wlodarczyk segna il rigore del 2-2.

Classifica girone D

Atalanta 7 Sporting 4 Sturm Graz 4 Rakow 1

Tutto facile per la Roma. Bastano 17 minuti per risolvere la pratica Slavia Praga con le reti di Bove e Lukaku. I giallorossi ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo e ipotecano il passaggio alla fase eliminatoria della competizione.

Classifica girone G

Roma 9 Slavia Praga 6 Servette 1 S. Tiraspol 1

Conference League

Come di consueto, il giovedì è anche il giorno della Conference League. Una sola la squadra impegnata nella competizione, la Fiorentina. Il club toscano ha avuto vita facile contro il Cukaricki sommergendolo di gol. Ben 6 le reti siglate: nel primo tempo doppietta di Beltran e gol di Ikone, Subotic espulso fra gli ospiti; nella ripresa, con l’uomo in più, la Fiorentina ha dilagato con Sottil, Martinez Quarta e Lopez.

Classifica Girone F

Fiorentina 5 Ferencvarosi 5 Genk 5 Cukaricki 0