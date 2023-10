Roma, che fatica! Due pali e un uomo in più ma il Monza regge: la decide El Shaarawy

CalcioWeb

Una partita lunga 100 minuti, maxi recupero compreso, sofferta oltremodo nonostante l’uomo in più, che sembrava stregata a causa dei due pali colpiti, ma che la Roma è riuscita a portarsi a casa al 90′, raccogliendo tre punti importantissimi.

Un lunch match tutt’altro che semplice quello in cui i giallorossi hanno affrontano il Monza nella gara che ha aperto il programma domenicale della 9ª Giornata di Serie A. In vantaggio di un uomo a causa del rosso a D’Ambrosio (doppio giallo ingenuo per fallo su Belotti), la Roma si è fermata due volte contro i pali colpiti da Lukaku e Azmoun.

Quando la gara sembrava destinata allo 0-0, il forcing finale ha portato al gol ormai insperato: un batti e ribatti in area ha premiato El Shaarrawy, il più lesto a buttarla dentro dal centro dell’area brianzola. Tre punti pesanti per la Roma che scavalca la Lazio e vede la zona Europa.

Classifica Serie A

Inter 22 Milan 21 Juventus 17 Fiorentina 17 Napoli 17 Roma 14 Atalanta 13 Lazio 13 Frosinone 12 Lecce 12 Monza 12 Bologna 11 Sassuolo 10 Torino 9 Genoa 8 Verona 8 Udinese 5 Empoli 4 Salernitana 3 Cagliari 2