Roma-Monza, El Shaarawy scoppia a piangere per il caso scommesse | VIDEO

El Shaarawy è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona per lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio, il calciatore ha risposto con un gol decisivo nella sfida della 9ª giornata del campionato di Serie A. Il lunch match ha regalato la sfida dell’Olimpico tra Roma e Monza, il gol del ‘Faraone’ nel finale ha permesso ai giallorossi di portare a casa tre punti importanti.

“Mi hanno fatto male queste speculazioni. Ho la coscienza a posto al 100% e fa male quando non vengono dette cose vere. Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo.

Ho sempre pensato solo a giocare e divertirmi. Questo è stato uno sfogo per il momento, ma sono felice per il gol e la vittoria”. Anche dopo il gol il calciatore è scoppiato in lacrime.

Stephan El Shaarawy in tears after scoring the winning goal for Roma vs Monza.

With all the betting allegations and the criticism on his name, he is finally letting it all go. A true super sub for Roma.

Daje Stephan! 👏🏼 pic.twitter.com/vTv2djdoFM

— Lupo TV (@LupoTV_) October 22, 2023