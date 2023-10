Roma, Mourinho sfotte la panchina del Monza e viene espulso | VIDEO

CalcioWeb

Tante polemiche al fischio finale di Roma-Monza, sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore della squadra di José Mourinho con un gol nel finale di El Shaarawy. L’attaccante è scoppiato in lacrime e il motivo è legato al caso scommesse.

Il ‘Faraone’ è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona e il calciatore ha rispedito al mittente le accuse. La gara è salita alla ribalta anche per l’espulsione di Mourinho dopo una lite con la panchina del Monza.

La panchina degli ospiti ha protestato per il ritardo nella ripresa del gioco, a quel punto Mourinho si è rivolto ai rivali con il gesto del pianto e del ‘bla bla’. “Sono stato espulso per aver zittito la panchina del Monza ma non ho offeso nessuno. L’anno scorso abbiamo giocato un’ottima partita a Monza e gente senza esperienza ci ha detto parole brutte. Oggi l’unica panchina che ha fatto un grande show e pressione sull’arbitro è stata la loro. “Mi dispiace non esserci contro l’Inter? Come tutte le volte che non ci sono…”, le parole dello Special One.

Jose Mourinho was sent off after AS Roma’s late winner, for winding up the Monza fans 🟥👀 pic.twitter.com/BCe7LGDkY3 — SPORTbible (@sportbible) October 22, 2023