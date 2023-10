Salernitana-Inter, la coreografia fa il giro del mondo: è un’opera d’arte | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

La 7ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la bella partita tra Salernitana e Inter, due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi. I nerazzurri sono stati in grado di riscattare la sconfitta casalinga contro il Sassuolo e il match contro i granata si è concluso sul punteggio di 0-4. Il risultato è un po’ bugiardo per quanto visto in campo, la squadra di Paulo Sousa aveva anche trovato il gol del pareggio, poi annullato per fuorigioco.

Il grande protagonista della partita è stato Lautaro Martinez, in grado di realizzare quattro gol. Il ‘Toro’ è il principale trascinatore della squadra ed è anche il finalizzatore più importante considerando il reparto avanzato ridotto all’osso.

La coreografia di Salernitana-Inter

La partita tra Salernitana e Inter ha fatto il giro del mondo anche per un motivo particolare: la coreografia dei padroni di casa. La Curva della Salernitana continua a confermarsi una delle più belle al mondo e anche contro i nerrazzurri ha regalato spettacolo.

Il tema della coreografia erano i Pink Floyd e ad alcuni dei loro dischi. Da “The Wall” a “The Dark Side of the Moon” fino al gran finale, un omaggio a “Shine on you crazy diamond”, brano che apre e chiude “Wish you were here”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini spettacolari.

A coreografia Pink Floyd da curva da Salernitana na íntegra. pic.twitter.com/vwZgTza92r — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 2, 2023