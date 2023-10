Salernitana, Pippo Inzaghi ‘mister pendolare’: la scelta che unisce due città

CalcioWeb

Il cuore a Reggio Calabria, il lavoro a Salerno. Due città divise da 4 ore di treno, neanche troppe. Pippo Inzaghi lascia Reggio Calabria dopo le vicissitudini estive che hanno costretto la Reggina al crollo dalla Serie B alla Serie D, ma non la abbandona. E non in senso figurato. Il neo allenatore della Salernitana ha scelto di viaggiare in treno fra la città in riva allo Stretto e Salerno, la sua nuova destinazione, pronto per l’esordio sulla panchina della Salernitana.

Vita da pendolare

Solo un anno a Reggio Calabria, ma ricco di passione ed emozioni. La cavalcata Playoff, la sofferenza delle questioni extra-campo, l’amore dei reggini che gli hanno trasmesso nuovamente la passione che, dopo le delusioni passate, rischiava di aver perso. Un legame che resterà vivo nel tempo.

L’ex bomber del Milan ha scelto di non vendere l’appartamento che si affaccia sul lungomare reggino, quello nel quale risiede ancora la compagna Angela Robusti con i figli. Ci tornerà ogni volta che potrà, magari nei weekend, compatibilmente con gli impegni sportivi, e lo farà come pendolare.

“Avevamo deciso di rimanere qui, la famiglia resta qui e io tornerò. – ha dichiarato – So che i tifosi della Reggina saranno i miei primi tifosi” anche alla Salernitana, visto il gemellaggio fra le due tifoserie. Su StrettoWeb la video-intervista completa.