Sampdoria, Legrottaglie conferma la decisione sul tecnico Pirlo: il comunicato

La Sampdoria ha ufficializzato la conferma di Andrea Pirlo in panchina, come rivelato ieri anche da CalcioWeb. L’avvio di stagione in casa blucerchiata è stato drammatico: attualmente occupa il penultimo e ha collezionato appena 3 punti in 8 giornate (5 senza la penalizzazione di 2 punti), frutto di una vittoria, due pareggi e 5 sconfitte.

I dettagli sulla decisione sono stati svelati dal responsabile dell’area tecnica Nicola Legrottaglie. Dopo un incontro con i vertici aziendali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale della Sampdoria: “gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti dell’U.C. Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti.

Confermo inoltre che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive. Forza Sampdoria!”.