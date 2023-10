Scandalo scommesse, la frase di Spalletti su Tonali e Zaniolo: il CT non fa sconti

CalcioWeb

“E’ stata una notte difficile. C’è molta amarezza per quello che è successo. Tutta la squadra è dispiaciuta e vicina a Zaniolo e Tonali. E lo sarà anche quando si spegneranno i riflettori“. Con queste parole Luciano Spalletti ha commentato il coinvolgimento presunto di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo nel caso legato a scommesse sportive su piattaforme online illegali.

“E’ giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi la giustizia farà il suo percorso e se sono state commesse delle irregolarità è giusto pagare“, ha proseguito il CT azzurro parlando con una severità quasi paterna. “Gravina ha fatto chiarezza su tutto e anche il ministro Abodi ha parlato del rischio di cadere in queste tentazioni – ha spiegato il ct dell’Italia -. Noi dobbiamo sforzarci di parlare a questi giovani e far conoscere loro queste insidie. Dobbiamo trovare il modo di metterli in guardia da quello che succede nel mondo. Dobbiamo spiegare, dobbiamo insegnare che noi personaggi dello sport abbiamo il dovere di riconoscere quello che ci è stato donato. Poi si può sempre sbagliare e l’importante è riuscire a rimediare per diventare sempre migliori”

La decisione della Federazione

Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro della Nazionale. “La decisione della Federazione su Tonali e Zaniolo è corretta in base a quello che è successo – ha aggiunto Spalletti -. Non si possono portare due ragazzi sotto shock a giocare una partita così importante. Ora noi andiamo a giocare e rimaniamo una squadra fortissima. Perdiamo due campioni. Zaniolo pulito da alcuni vizi di campo è un giocatore straordinario. Tonali ha forza e continuità. Spero di rivederli il prima possibile. Ma chi giocherà al loro posto è altrettanto forte – ha proseguito -. Ho una potenzialità infinita. Io non cerco alibi. O vinco o sono a un livello inferiore di quello che merita l’Italia“.