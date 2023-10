Scandalo scommesse, niente scuse: Fagioli contrattacca “sono obbligato a…”

CalcioWeb

Nicolò Fagioli, primo nome venuto fuori in merito al caso scommesse sportive su piattaforme online illegali, è stato anche il primo calciatore ad autodenunciarsi. Il centrocampista della Juventus ha ammesso di aver scommesso illegalmente, di essere ludopatico, di aver accumulato enormi quantità di debiti.

La sua storia è finita sulle pagine di tutti i giornali, non solo in Italia, anche a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha accesso abbaglianti riflettori sulla vicenda. Fagioli ha ammesso i suoi errori, ma non ha chiesto scusa.

Lo sfogo social

Sui social, il calciatore bianconero si è detto schifato dal tritacarne mediatico nei suoi confronti e ha dichiarato in una storia Instagram: “pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… o forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò“.