Scommesse, Corona ‘declassa’ la Juventus: “è da retrocessione” | VIDEO

Il calcio italiano trema. Il riferimento è ovviamente al caso scommesse illegali e al coinvolgimento di altri calciatori. Dopo l’indagine sul centrocampista juventino Nicolò Fagioli, sono emersi altri due nomi: Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa e Sandro Tonali del Newcastle. Secondo le ultime notizie sarebbero addirittura 10 i calciatori coinvolti nello scandalo.

L’ultima bomba è stata sganciata sempre da Fabrizio Corona, intervistato in diretta da Tancredi Palmeri di Sportitalia: “non ci sono soltanto Tonali e Zaniolo. Ci sono anche altri sportivi, non calciatori. La Juventus sapeva di Fagioli dal 1° agosto, tanto è vero che nella tournée in America si è inventata una scusa per non portarlo, cercando di ripulirlo.

Ha omesso di riportarlo all’autorità giudiziaria, è un reato gravissimo, da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita, collaboro con la giustizia. È coinvolta la criminalità organizzata”.

Esclusiva SI – 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮: “𝗖𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶. 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀 𝗱𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲”‼️#FabrizioCorona interviene in diretta a #sportitalia svelando retroscena clamorosi sulla vicenda #scommesse#sportitalia pic.twitter.com/RG88hZ9Kh3 — Sportitalia (@tvdellosport) October 12, 2023