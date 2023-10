Scommesse, può saltare la Serie A: “giocate cifre enormi sul campionato italiano e sulla Champions”

CalcioWeb

Sono in arrivo conseguenze pesantissime nel campionato di Serie A. Continuano ad emergere retroscena clamorosi sullo scandalo del caso scommesse che ha travolto il mondo del calcio. Tutto è nato dall’indagine sul centrocampista Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus accusato di scommesse illecite.

Lo scandalo si è allargato con le indiscrezioni pubblicate da Fabrizio Corona: l’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha tirato in mezzo altri tre calciatori: Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, Sandro Tonali del Newcastle e Zalewski della Roma. L’imprenditore non ha intenzione di fermarsi ed è alta l’attesa per le nuove rivelazioni di martedì sera dopo la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra.

Indiscrezioni clamorose

Le nuove indiscrezioni riportate da ‘Il Corriere dello Sport’ potrebbero portare conseguenze gravissime nel calcio italiano. Secondo quanto riportato la Magistratura sta analizzando i profili dei calciatori indagati, che non si sarebbero limitati a giocare a casinò online, ma avrebbero scommesso cifre enormi, addirittura di un milione di euro a testa, anche su partite di Serie A e Champions League, con il sospetto di giocate anche sulle proprie squadre. Il rischio per i calciatori è di illecito sportivo e squalifiche lunghissime, anche di quattro anni.