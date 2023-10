Serie A, favola Frosinone! Lazio, il sogno Europa è più… Vecino | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si sono giocate altre due partite valide per l’8ª giornata del campionato di Serie A. Gol e spettacolo all’Olimpico tra Lazio e Atalanta, due squadre in grado di lottare per le zone alte della classifica. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa con l’autogol di De Ketelaere e Castellanos. La reazione degli ospiti è da grande squadra, prima Ederson e poi Kolasinac trovano il pareggio. Nel finale è Vecino a siglare il definitivo 3-2.

Continua la favola del Frosinone e l’allenatore Di Francesco inizia a togliersi i sassolini dalla scarpa dopo le ultime deludenti esperienze. Vittoria dei padroni di casa nello scontro diretto contro l’Hellas Verona. E’ Reinier a portare in vantaggio il Frosinone, poi il raddoppio di Soule con un preciso colpo di testa. Inutile il 2-1 di Djuric.

La classifica

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Napoli 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Frosinone 12

Monza 12

Lecce 12

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2