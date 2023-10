Serie A, panchine bollenti: le posizioni di Sottil e Paulo Sousa

CalcioWeb

L’8ª giornata del campionato di Serie A potrebbe risultare fatale per due allenatori: il riferimento è al tecnico dell’Udinese Andrea Sottil e a quello della Salernitana Paulo Sousa. Il club bianconero è reduce dal deludente pareggio contro l’Empoli e non ha ancora assaporato la gioia con la prima vittoria in campionato.

Attualmente l’Udinese occupa la 17ª posizione con un solo punto di vantaggio dalla retrocessione. In 8 giornate ha conquistato appena 4 punti con 4 gol fatti e 12 subiti e anche la fase di costruzione ha evidenziato evidenti problemi. In queste ore sono in corso valutazioni e la pausa potrebbe favorire il ribaltone. Per il sostituto circolano i nomi di Giampaolo e Semplici.

E’ appesa ad un filo anche la posizione di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana. La sconfitta pesantissima contro il Monza con il risultato di 3-0 potrebbe costare la panchina all’allenatore. I granata occupano il penultimo posto con appena 3 punti in 8 partite frutto di 3 pareggi e addirittura 5 sconfitte. Per l’eventuale sostituto in corsa Iachini e Petkovic.