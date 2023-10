Serie A, gli squalificati: il provvedimento al portiere Maignan, out 3 calciatori

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il risultato più importante è stato il colpo della Fiorentina sul campo del Napoli e la crisi per la squadra di Rudi Garcia è sempre più evidente. Successo per il Milan contro il Genoa grazie ad un gol di Pulisic. Nel finale si sono registrate polemiche per l’uscita pericolosa di Maignan. Il portiere è stato squalificato per una giornata.

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto dopo il successo nel derby contro il Torino con i gol di Gatti e Milik. Il solito Lukaku trascina la Roma a Cagliari, in zona Champions tre punti importanti della Lazio contro l’Atalanta. Successi anche di Frosinone e Monza, 1-1 tra Lecce e Sassuolo.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco oggetti di diversa natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAIGNAN Mike Peterson (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARTINEZ RIERA Josep (Genoa): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SICIGNANO Vincenzo (Empoli): per avere, al 4° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.