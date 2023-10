Serie B, ansia per Jay Idzes: “colpito da una trombosi venosa con micro embolismo polmonare”

CalcioWeb

Dopo la pausa per le partite delle Nazionali, anche il campionato di Serie B si prepara a tornare in campo. Una squadra protagonista della prima parte della stagione è il Venezia, attualmente occupa la terza posizione in classifica ed è una seria candidata per la promozione diretta in Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla bella vittoria nello scontro diretto contro il Parma e il gruppo è in campo per preparare la trasferta contro la Reggiana.

Il Venezia non potrà contare sulle prestazioni di Jay Idzes per un problema di salute.

“Il Venezia FC comunica che il giocatore Jay Idzes è stato colpito da una trombosi venosa con micro embolismo polmonare. L’intervento dello staff medico arancioneroverde ha consentito, grazie al ricovero nei giorni scorsi presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, di giungere ad una rapida diagnosi e di impostare una terapia adeguata. Attualmente Idzes è stato dimesso ed è in buone condizioni fisiche. I tempi di recupero per un ritorno all’attività agonistica del difensore classe 2000 saranno definiti nel corso dei prossimi follow up medico sanitari”. si legge nel comunicato del club.

Chi è Jay Idzes

Jay Idzes è un calciatore olandese, difensore del Venezia. E’ un difensore centrale di piede destro con capacità di giocare anche in posizione leggermente avazata. Cresciuto nel settore giovanile dell’Eindhoven, l’esordio in prima squadra si è registrato nel 2018. E’ autore di una buona parentesi con la maglia del Go Ahead Eagles, infine il 30 giugno 2023 viene ufficializzato come nuove calciatore del Venezia.