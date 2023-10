Serie B, il Lecco verso il cambio in panchina: individuato il sostituto

CalcioWeb

E’ pronta a saltare una panchina nel campionato di Serie B dopo la 9ª giornata. Una situazione delicatissima è quella del Lecco, all’ultimo posto e sempre più a serio rischio retrocessione. L’inizio di stagione è stato pessimo: in 6 partite ha collezionato appena un punto frutto di un pareggio e 5 sconfitte, appena 5 gol fatti e 13 subiti. Ricordiamo che la stagione del Lecco è iniziata in ritardo dopo l’iniziale esclusione dal torneo cadetto per la presentazione in ritardo dei documenti dello stadio.

E’ appesa ad un filo la posizione dell’allenatore Luciano Foschi, dopo la brutta sconfitta a Cosenza con il punteggio di 3-0. Le parti si sono incontrate per la risoluzione del contratto, ma l’accordo non è stato ancora raggiunto, Il Lecco, quindi, potrebbe ufficializzare a breve l’esonero. Il sostituto è stato già individuato: Marco Zaffaroni.

Chi è Marco Zaffaroni

Marco Zaffaroni è un allenatore di calcio classe 1969. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Saronno, Torino, Casarano, Taranto, Solbiatese, Legnano, Pro Patria, Monza e Turate. Nel 2009 intraprende la carriera da allenatore, come vice al Perugia. Poi Folgore Verano, Folgore Caratese, Caronnese, Monza, Albinoleffe, Chievo, Cosenza e Verona. Adesso potrebbe ripartire dalla Serie B, dal Lecco.