Serie C, Entella-Cesena posticipata: il motivo

Si gioca oggi, giovedì 26 ottobre, un turno importante valido per il campionato di Serie C. In particolar modo promette spettacolo il Gruppo B con tante partite interessanti in grado di fornire indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Trasferta insidiosa per il Perugia contro la Recanatese, sfida fuori casa anche per la Lucchese contro il Rimini.

Gara davanti al pubblico amico per la Spal contro Sestri Levante e della Carrarese contro Pineto. Chiudono il programma odierno Ancora-Arezzo e Pontendera-Vis Pesaro.

Entella-Cesena posticipata

Il big match tra Entella e Cesena, valido per il campionato di Serie C, è stato posticipato. Il motivo? “Causa allerta meteo, la Lega Pro dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Virtus Entella-Cesena, in programma giovedì 26 ottobre 2023 alle 20:45 presso lo Stadio “Comunale” di Chiavari (GE)”, si legge nel comunicato ufficiale della Serie C.