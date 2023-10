Shock dopo Napoli-Milan: trovato un cadavere fuori dal “Maradona”

CalcioWeb

Alle 2 del mattino, diverso tempo dopo che i tifosi avevano lasciato lo stadio “Maradona” al termine della partita fra Napoli e Milan, è stato ritrovato un cadavere. Il corpo senza vita appartiene a un uomo di 42 anni di Napoli ed è stato ritrovato nell’area del vecchio parcheggio abbandonato dello stadio.

Ancora non si conoscono le cause della morte, nessuna ipotesi è stata esclusa, ma i media locali parlano della possibilità che il decesso sia stato accidentale. L’uomo potrebbe aver provato ad accedere allo stadio senza biglietto per cadere poi da un’altezza di 20 metri. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia e della scientifica per i rilievi del caso.