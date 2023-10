Squalifica Maignan: quante giornate rischia il portiere del Milan?

CalcioWeb

Finale clamoroso quello di Genoa-Milan, anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A. I rossoneri hanno battuto il Genoa 0-1, al termine di una partita complicata, sbloccata da un gol di Pulisic molto contestato, con il risultato salvato dal portiere… Giroud. L’attaccante rossonero ha preso il posto di Mike Maignan dopo l’espulsione dell’estremo difensore francese vista l’impossibilità di effettuare altri cambi.

Nonostante la gioia per la vittoria, i tifosi rossoneri sono comunque preoccupati da un quesito che rimbalza martellante, ormai da ieri notte: quante giornate di squalifica rischia Maignan? Proviamo a fare chiarezza.

L’analisi del fallo di Maignan

Maignan ha effettuato la classica uscita ‘da portiere’, con il ginocchio alto in protezione, un gesto pericoloso da effettuare in corsa, fuori area, con l’attaccante avversario a distanza ravvicinata. Ekuban ha rimediato un colpo duro, appena sotto il viso. Cartellino rosso che sembra rientrate nella definizione di “grave fallo di gioco“. Questa motivazione ci aiuta a far luce sulla squalifica. Dicesi “grave fallo di gioco, un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario, o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità“.

In questi casi, la squalifica è sempre di una giornata. La definizione non va confusa con “condotta violenta“, ovvero un atteggiamento volontario del calciatore protagonista del brutto fallo: in questo caso, la volontarietà sarebbe punita con un numero maggiore di turni di squalifica. Mike Maignan dovrebbe saltare, dunque, solo la gara contro la Juventus.