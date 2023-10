I tifosi dell’Inter sfidano il divieto ai fischietti anti-Lukaku: cosa rischia chi li usa?

CalcioWeb

“Fischietti gate” alla vigilia di Inter-Roma. Ormai non si parla d’altro in vista del big match di domenica. I tifosi dell’Inter hanno organizzato un ‘bentornato’ fastidioso e rumoroso per Romelu Lukaku, reo di aver tradito la loro fiducia in estate con il suo comportamento. Pronti 30.000 fischietti per fischiarlo a ogni tocco di palla e rendere la sua partita un inferno.

Ma la Questura di Milano, su indicazione del Gos, ha detto no. Fischietti vietati, controlli ai tornelli. La reazione degli ultras nerazzurri è stata alquanto decisa: “è un abuso“.

Cosa rischia chi usa i fischietti?

I tifosi nerazzurri potrebbero comunque decidere di ‘sfidare’ il divieto. Del resto, nascondere un fischietto ai controlli non dovrebbe essere poi così complicato. Cosa rischierebbe, dunque, chi dovesse utilizzare il fischietto anti-Lukaku? Una sonora multa da… 22 euro. Un rischio, tutto sommato, da correre pur di far sapere a Lukaku il proprio punto di vista.