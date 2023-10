Tragedia nel calcio, guardalinee precipita dal balcone e muore: la partita non si gioca

CalcioWeb

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. Nella notte un ragazzo di 27 anni, Nabil Dahou, è stato trovato senza vita in strada, dopo essere precipitato dal balcone. Secondo il ‘Corriere Adriatico’ il primo allarme è arrivato da un vicino, ma all’arrivo del personale del 118 il giovane era già morto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella del gesto volontario. Il ritrovamento è avvenuto in un condominio di piazzale Roma.

Il match tra Civitanovese e Montegranaro, valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza, vista la tragedia avvenuta, è stato rinviato per lutto a data da destinarsi. “Sì confermo, abbiamo saputo che è morto Nabil Dahou, in questo momento non me la sento di dire niente”, è quanto riferito dal presidente della sezione Aia Marche.