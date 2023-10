Ucraina, Sudakov in gol e la Juventus si stropiccia gli occhi

CalcioWeb

Si sono concluse altre partite importanti valide per le qualificazioni agli Europei. Una sfida molto interessante ha messo di fronte Ucraina e Macedonia del Nord, in campo nel match del girone dell’Italia. Il risultato di 2-0 ha permesso all’Ucraina di volare a 10 punti, momentaneamente a +3 sugli azzurri in vista della sfida contro Malta.

Il grande protagonista è stato Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar e grande obiettivo di mercato della Juventus per gennaio. Il calciatore classe 2002 è stato in grado di sbloccare il match al 30′ con un tiro da fuori area deviato da un avversario. In pieno recupero il raddoppio di Karavaev.

La Juventus è in contatto per anticipare l’arrivo dell’ucraino a gennaio. Il reparto bianconero è sempre più ridotto all’osso e rischia nuove defezioni dopo i casi Pogba e Fagioli. I bianconeri potrebbero anticipare i tempi e regalare al tecnico Massimiliano Allegri un calciatore in grado di garantire tante soluzioni al centrocampo.