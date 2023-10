Udinese, Samardzic cambia maglia già a gennaio: le cifre dell’accordo di massima

CalcioWeb

Lazar Samardzic è uno dei talenti più importanti del campionato di Serie A. Si tratta di un calciatore tedesco naturalizzato serbo, classe 2002. Attualmente gioca all’Udinese ed è anche nel giro della Nazionale serba. E’ un centrocampista moderno con spiccate doti offensive, di piede mancino e che gioca prevalentemente nel ruolo di trequartista. Si è dimostrato anche un ottimo calciatore nel ruolo di centrocampista in fase di impostazione.

E’ un calciatore dal piede ‘educato’, in grado di fornire assist ai compagni. Il punto di forza sono anche gli inserimenti e si è confermato un calciatore prezioso anche in fase di conclusione e realizzativa. Le prime esperienze (con poche presenze) sono state con Hertha Berlino e Lipsia. Nel 2021 passa all’Udinese per 3 milioni di euro e dopo una fase di ambientamento fa registrare la definitiva consacrazione.

Il futuro di Samardzic, c’è già l’intesa di massima per gennaio

Samardzic è seguito dalle squadre più importanti in Italia e all’estero. Lo scatto decisivo è stato realizzato dalla Juventus. Il club bianconero è in piena emergenza a centrocampo dopo la squalifica di Fagioli e il caso doping di Pogba. Non solo Hojbjerg, per il ruolo di regista/trequartista è stato bloccato proprio Samardzic.

L’affare tra i due club bianconeri dovrebbe concludersi positivamente già dalla sessione invernale. L’intesa di massima è stata raggiunta per una cifra di 5 milioni per il prestito più l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League fissato a 20 milioni. L’Udinese è pronta a realizzare una bella plusvalenza, l’ennesima per un club bravissimo ad investire sui giovani calciatori.

La Juventus, invece, è pronta ad assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori talenti in circolazione e un probabile punto fermo anche per il presente. Samardzic era nel mirino anche del Napoli di Laurentiis, ma la trattativa si è raffredata dopo il mancato accordo della sessione estiva.