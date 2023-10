Udogie vittima di insulti razzisti: il Tottenham alza la voce

CalcioWeb

Il Tottenham è una bella sorpresa di questa prima parte di stagione. Gli Spurs occupano la seconda posizione in Premier League e al momento sono l’anti-Manchester City. Nell’ultimo turno del campionato inglese è arrivata una clamorosa vittoria contro il Liverpool. Vantaggio nel primo tempo siglato da Son, poi il pareggio di Gakpo. A tempo quasi scaduto Matip regala i tre punti al Tottenham con un autogol.

Il difensore italiano Destiny Udogie, acquistato in estate dal Tottenham, è stato vittima di insulti razzisti sul web dopo la partita. Al termine dell’incontro, il difensore ex Udinese aveva postato sul proprio canale Instagram una sua fotografia in azione.

I tifosi dei Reds hanno commentato il post con insulti razzisti, accusando Udogie per la contestata espulsione di Diogo Jota. “Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti a Destiny Udogie sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool – si legge nel messaggio pubblicato dal club londinese -. Lavoreremo con la Premier League e, ove possibile, agiremo contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare. Siamo con te, Destiny”.