Waalwijk-Ajax sospesa, panico in campo: Vaessen perde i sensi | VIDEO

La partita tra Waalwijk e Ajax è stata sospesa, nel secondo tempo, sul punteggio di 3-2, a causa di un violento scontro di gioco. Momenti di panico in campo, qualche giocatore non è riuscito a trattenere le lacrime per quanto accaduto al portiere Vaessen, colpito in pieno da Brobbey durante un’uscita bassa.

L’estremo difensore del Waalwijk è rimasto accasciato sul terreno di gioco, privo di sensi. Soccorso immediatamente dai medici di entrambe le squadre, il portiere è stato coperto durante i primi interventi in campo. Una scena molto triste e che ha sottolineato la gravità della situazione, contribuendo a far aumentare l’apprensione per le condizioni di Vaessen trasportato successivamente in ospedale.

Il comunicato del Waalwijk

Nella notte la squadra ha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni del portiere: “siamo estremamente scioccati per quanto accaduto ma possiamo annunciare che dopo i primi accertamenti Vaessen è fortunatamente cosciente, è in ospedale per ulteriori e necessari esami“.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI — 9ja Futball Addict (@9jafutballnews) September 30, 2023