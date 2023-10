La squadra pareggia, Zambrano fa lo striptease in discoteca: tifosi furiosi | VIDEO

CalcioWeb

Carlos Zambrano nella bufera per un particolare video che sta circolando in rete in queste ore. Il difensore dell’Alianza Lima è stato ripreso nel filmato, durante una festa in discoteca, mentre effettua un vero e proprio striptease, con tanto di lancio di banconote e movimenti molto sensuali, davanti alla fidanzata che festeggiava il compleanno.

Il video ha fatto infuriare i tifosi del club peruviano poichè arrivato dopo la gara pareggiata contro l’ADT che ha impedito all’Alianza di agganciare la vetta e l’ha fatta scivolare al terzo posto in classifica. Un segno di scarsa professionalità secondo i supporter peruviani che hanno mostrato tutto il loro disappunto attraverso i social.