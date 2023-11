Napoli, colpo di scena? C’è il sì di Tudor ma De Laurentiis incontra Mazzarri

CalcioWeb

Rudi Garcia è volato in Francia, ormai la sua sua avventura al Napoli è da considerare tristemente conclusa. L’esonero arriverà nel giro di poche ore, probabilmente a stretto giro con la nomina del nuovo allenatore. Il nodo è proprio questo. Il principale candidato per la panchina è Igor Tudor che, nella giornata di ieri, ha incontrato il presidente De Laurentiis.

L’ex Marsiglia ha spiegato la sua idea di calcio, il suo progetto. De Laurentiis gli ha proposto 1 anno di contratto, meno di quanto Tudor si aspettasse, ma le parti avrebbero comunque trovato un accordo. Tutto fatto? Non proprio, la fumata bianca non arriva.

Colpo di scena?

Il cinema è nel DNA di Aurelio De Laurentiis, istrionico per natura e, a quanto pare, pronto a girare un nuovo colpo di scena. Quest’oggi l’incontro con Walter Mazzarri, già in passato allenatore del Napoli e che in azzurro ha lasciato un bellissimo ricordo. Mazzarri conosce bene la piazza, è ben voluto da tifosi e presidente, soprattutto, avrebbe dato l’ok a 6 mesi di contratto, opzione che consentirebbe di ripartire, in estate, con un nuovo tecnico, magari di maggior caratura. L’ex Reggina potrebbe seriamente operare il sorpasso decisivo nelle prossime ore.