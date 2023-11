Alluvione Campi Bisenzio: il grande gesto del calciatore Biraghi | FOTO

CalcioWeb

Il maltempo ha messo in ginocchio la Toscana e in particolar modo Campi Bisenzio, dove sono finiti sott’acqua 800 ettari di territorio. Per la nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico, il sindaco di Montemurlo (Prato) Simone Calamai ha disposto l’evacuazione per chi abita a piano terra e interrati nelle zone di Oste, Santorezzo, e Popolesco.

Non solo i tifosi della Fiorentina della Curva Fiesole, anche il calciatore Cristiano Biraghi ha deciso di rimboccarsi le maniche ed aiutare la popolazione colpita dal maltempo. Il capitano, all’indomani della sconfitta nel campionato di Serie A contro la Juventus, è stato immortalato proprio a Campi Bisenzio mentre, con gli stivali ai piedi, spala il fango. La foto in poche ore ha fatto il giro del web.