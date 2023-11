Alluvione in Toscana: Fiorentina-Juventus a rischio? La situazione

CalcioWeb

Toscana in ginocchio a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Regione in questi ultimi giorni. La conta dei danni, purtroppo ancora non definitiva, ammonta a 250 milioni di euro. Accertati 5 morti, 2 i dispersi. Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno sono bersagliate da giovedì scorso.

Domani sera si gioca Fiorentina-Juventus, big match di Serie A fra due squadre divise da una grande rivalità sportiva. La partita è a forte rischio rinvio.

I tifosi della Fiorentina chiedono il rinvio

Il tifo viola ha chiesto di rimandare la gara: “una parte della nostra città è completamente in ginocchio – si legge in una nota emessa dalla curva – Case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa a far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo“.

La partita verrà rinviata?

Il rinvio appare complicato sia per il poco preavviso della richiesta, sia per la difficoltà nel reperire una nuova data per giocare la partita, per non parlare del caos biglietti con circa 40.000 tifosi attesi. La situazione meteorologica sembra in miglioramento, è prevista un po’ di pioggia nelle fasi iniziali della gara: il manto erboso del Franchi è in buone condizioni, la partita dovrebbe essere confermata. I tifosi potrebbero decidere di non presentare la maxi coreografia prevista, in segno di solidarietà.

Il presidente della Regione Toscana

“La Curva Fiesole non vuole che si giochi la partita con la Juventus? Non mi voglio prestare a opinioni su argomenti che adesso non sono prioritari – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ai microfoni di Radio Bruno -, però la curva Fiesole in questi momenti, comunque vada a finire la vicenda, ha dimostrato una posizione di grande buon senso“.

“Mi sento orgoglioso di chi vive come questi ragazzi l’identità della città non pensando solo a quello che è lo scopo per cui sono aggregati – ha proseguito Giani -. Il tifo della Fiorentina dimostra affetto e partecipazione all’impegno di chi sta operando in una condizione di emergenza. Mi sento orgoglioso della Curva Fiesole“.