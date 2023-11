Antonio Nocerino inizia la carriera da allenatore: la prima avventura è affascinante

CalcioWeb

Antonio Nocerino è stato un ottimo calciatore ed è pronto a mettersi in mostra anche nel ruolo di allenatore. Classe 1985, la carriera da centrocampista ha regalato tante soddisfazioni. Con la maglia della Nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa a Polonia-Ucraina 2012. E’ stato un centrocampista con doti da incontrista, bravo a recuperare i palloni. Al Milan si è dimostrato anche un ottimo realizzatore.

Dopo la prima esperienza all’Avellino, passa al Genoa ma gioca poco. Gioca in prestito con le maglie di Catanzaro, Crotone e Messina. Nel 2006 firma con il Piacenza e si mette in mostra. Poi il definitivo salto di qualità, alla Juventus. Una delle avventure più importanti è stata con la maglia del Palermo. In scadenza di contratto, firma con il Milan e si conferma un punto di riferimento. Poi altri prestiti con West Ham, Torino e Parma, infine il ritorno al Milan, l’Orlando City e il Benevento.

Nel 2020 inizia la carriera da allenatore, dall’Under 15 dell’Orlando City. Viene promosso come assistente dell’Under 17. Viene nominato tecnico della Primavera del Potenza.

La prima vera avventura di Nocerino

Antonio Nocerino è pronto ad iniziare la prima vera avventura da allenatore: è ufficialmente l’allenatore del Miami FC. “Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di scrivere un nuovo capitolo come allenatore del Miami FC – riporta Gazzetta dello Sport -. Credo molto nei progetti del club sia a breve che a lungo termine e questo rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida. Uno dei miei obiettivi è avere un impatto longevo e stabile dentro e fuori dal campo. Il mio approccio è sempre lo stesso: determinazione, disciplina, e intraprendenza e valorizzazione di ogni momento che il calcio ha da offrire”.