Argentina, Scaloni sorprende: vicino l’addio

CalcioWeb

L’Argentina ha conquistato una storica vittoria nella notte contro il Brasile, al Maracana. Un match caotico, iniziato in ritardo a causa di spaventosi scontri tra tifosi e forze dell’ordine.

Non è mancato qualche diverbio anche in campo, ma è il ct argentino a prendersi la scena a fine match.

Lionel Scaloni, infatti, ha messo in dubbio la sua continuità alla guida dell’Argentina: “ho tante cose a cui pensare in questo momento. Questi giocatori ci hanno dato tanto. Ho bisogno di pensare molto a quello che voglio fare. Non è un addio o altro“, ha affermato.

“L’asticella è molto alta ed è molto difficile continuare. E’ il momento di pensare a questo momento, lo dirò al presidente e lo dirò ai giocatori. Questa Nazionale ha bisogno di un allenatore che abbia tutte le energie possibili e che stia bene”, ha aggiunto.

Scaloni è sotto contratto fino al 2026, anno in cui si disputeranno i Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico, ma la sua presenza è in dubbio già per le amichevoli di marzo.