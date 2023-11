Arianna Mihajlovic commovente: il ricordo di Sinisa alla Hall of fame del calcio italiano

CalcioWeb

Sono andate in scena le premiazioni della Hall of fame del calcio italiano e in particolar modo non è passato inosservato il ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna morto dopo una lunga malattia contro la leucemia. Il messaggio di Arianna Rapaccioni, moglie dell’ex allenatore, è stato da brividi.

“Sinisa ha lasciato un vuoto enorme, è stato un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista come marito e padre. Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro. Non verrà dimenticato facilmente”.

Arianna Rapaccioni ha inoltre consegnato due cimeli per il Museo del calcio di Coverciano: una maglia di allenamento con le iniziali di Sinisa e una divisa che il Bologna ha donato alla famiglia.