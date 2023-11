Balotelli, che sfortuna! Brutto infortunio, operazione e lungo stop in vista

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor. Il calciatore italiano è tornato in Turchia dopo il deludente rendimento al Sion e l’impatto delle prime partite è stato molto importante con tre gol in 5 gare. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario sono preoccupanti.

“Era infortunato ma si è messo a disposizione, se fosse stato necessario”, ha scritto sui social il presidente del club turco, Murat Sancak. Secondo quanto riferito il calciatore italiano dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico con tempi di recupero stabiliti in tre mesi.

L’Adana occupa la terza posizione in classifica ed è stata protagonista di un inizio di stagione importante con 22 punti conquistati in 12 giornate. La vetta della classifica, occupata da Fenerbahce e Galatasaray, è distante 9 punti.