Benfica-Inter si gioca a porte chiuse? Ecco cosa sta succedendo

La partita tra Benfica e Inter, in programma allo stadio Da Luz mercoledì 29 novembre, valevole per la 5ª Giornata della fase a gironi, potrebbe essere giocata a porte chiuse o con una parte dello stadio inibita al pubblico.

L’UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body si riunirà mercoledì e analizzerà i fatti accaduti prima e durante Real Sociedad-Benfica dello scorso 8 novembre. I tifosi portoghesi, già protagonisti in negativo a Milano, nella trasferta spagnola hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana in Plaza de Armerias per poi dedicarsi al lancio di fumogeni nei settori occupati dai tifosi di casa durante la partita.

La punizione, in questi casi, va da una pesante multa (il minimo), fno alla possibilità di vietare le future trasferte della squadra lusitana. Non è da escludere, come detto, la possibilità di giocare a porte chiuse: i tifosi nerazzurri che vogliono acquistare il biglietto attendono di capire l’evolversi della vicenda.