Bologna-Torino: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

Una partita tra due squadre interessanti e in grado di disputare una stagione di alto livello. La 13ª giornata del campionato di Serie A si chiude con Bologna-Torino, due compagini in grado di avvicinarsi alla zona Europa. La squadra di Thiago Motta occupa l’8ª posizione, i granati sono reduci da tre risultati utili consecutivi e si trovano all’11° posto in classifica.

Bologna-Torino, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Linetty, Ricci, Schuurs

Bologna-Torino, l’orario

Il calcio d’inizio di Bologna-Torino valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per lunedì 27 novembre alle ore 20:45.

Bologna-Torino, la diretta tv

Bologna-Torino sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Bologna-Torino, il pronostico

Bologna-Torino: Pronostico X – Una partita equilibrata tra due squadre in buona forma in Serie A. Il pronostico del pareggio è stimolante per gli scommettitori.