Brasile-Argentina, El Dibu Martinez si scaglia contro la polizia brasiliana | VIDEO

Attimi di terrore al Maracana, dove è andata in scena la sfida tra Brasile e Argentina. Prima del fischio d’inizio il caos in tribuna: i tifosi hanno dato vita a spaventosi scontri, per i quali è stato necessario l’intervento della polizia.

I giocatori argentini, guidati da Messi, si sono avvicinati alla zona del conflitto per provare a placare gli animi, senza però riuscirci. El Dibu Martinez, portiere della Nazionale argentina, si è arrabbiato con la polizia brasiliana, scagliandosi contro gli agenti nel tentativo di difendere i tifosi argentini. Il portiere dell’Aston Villa ha dovuto essere trattenuto dagli agenti di sicurezza affinché l’azione non degenerasse.