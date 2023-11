Quella volta che Bruno Conti stava per morire nella lite Panucci-Spalletti

CalcioWeb

Intervistato ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, Francesco Totti ha rilasciato diversi commenti interessanti, rivelando anche un simpatico aneddoto. Le personalità forti a Roma non sono mai mancate e quando due finivano ‘faccia a faccia’, la situazione si scaldava.

Christian Panucci e Luciano Spalletti sono due che in quanto a personalità e voglia di ‘confrontarsi’ non sono secondi a nessuno: un giorno finirono quasi alle mani. E ci andò di mezzo… Bruno Conti.

L’aneddoto di Totti

“Una volta ci fu un litigio tra Panucci e Spalletti. Due tipi che prendono fuoco facilmente. – racconta il ‘Pupone’ – Cominciano a discutere nel campo, poi appena finita la partita tutti a correre per evitare che si menino. Si sono affrontati nello spogliatoio e per separarli si è messo in mezzo Bruno Conti, che è piccolo piccolo. A Bruno, nel trambusto, è andata di traverso una crostatina che stava mangiando. Manca poco muore“.