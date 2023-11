Calciatore muore in un incidente: il corpo ritrovato in un fiume, disperso il vicepresidente

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Nedzad Mujagic, capitano dello Sloga. Il calciatore è stato vittima di un gravissimo incidente stradale e il corpo è stato ritrovato in un fiume. A bordo dell’auto c’erano altri tre calciatori, rimasti feriti ma in grado di salvarsi. Il corpo del vicepresidente Adnan Fajic, invece, non è stato ancora ritrovato.

Lo Sloga, squadra della seconda divisione del campionato bosniaco, ha annunciato la tragedia con un comunicato ufficiale: “cari amici e sostenitori, è con grande tristezza e dolore che vi informiamo che il nostro capitano Nedzad Mujagic e il vice allenatore Adnan Fajic hanno tragicamente perso la vita. Avete lasciato un segno indelebile nel nostro club”.

In un altro comunicato il club ha specificato che sono ancora in atto le ricerche nel fiume del corpo di Adnan Fajic.