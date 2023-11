Calciomercato, il Genoa ‘vola’ sulla fascia: in arrivo il nuovo Cafù

CalcioWeb

Il Genoa continua a confermarsi una squadra di buon livello nel campionato di Serie A e punta una salvezza tranquilla. La squadra di Alberto Gilardino è reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Frosinone e ha pagato una disattenzione nei minuti finali del match.

I rossoblu occupano la 15ª posizione e in 13 partite hanno conquistato 14 punti e sono in perfetta media salvezza. La dirigenza è già attiva sul fronte calciomercato per completare la rosa a disposizione di Gilardino.

Il Genoa è alla ricerca di un esterno in grado di disimpegnarsi sulla fascia e il nome è quello di Felipe Jack, considerato in Brasile il nuovo Cafù. E’ un classe 2006 del Palmeiras, bravo a saltare l’uomo e pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Tra i profili monitorati dal Genoa anche quello del 24enne Marco Curto, di proprietà del Sudtirol ma attualmente in prestito al Como. In uscita Pablo Galdames, nel mirino di club in Italia e all’estero.