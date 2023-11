Calciomercato, la Juventus ha comunicato l’addio ad Alex Sandro: c’è già il sostituto

CalcioWeb

La Juventus inizia a programmare la prossima stagione sul calciomercato. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria nel match della 12ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari e si conferma una seria candidata per la vittoria dello scudetto. Si preannuncia un testa a testa bellissimo con l’Inter dopo i tonfi di Napoli e Milan.

Il dirigente Giuntoli è scatenato sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra già a gennaio. E’ stato già definito l’addio di Alex Sandro: il difensore è in scadenza a giugno e il club bianconero avrebbe già deciso di non rinnovare il contratto al brasiliano. La Juventus ha bloccato il sostituto: Lloyd Kelly.

Chi è Lloyd Kelly

Lloyd Kelly è un calciatore inglese classe 1998, attualmente al Bournemouth. E’ un difensore con capacità di giocare da centrale a sinistra e da terzino ed è considerato il sostituto ideale di Alex Sandro per la capacità di giocare in una difesa a 3 o a 4.

Si tratta di un calciatore dotato di buon atletismo ed è migliorato molto sia in fase difensiva che di spinta. La prima esperienza della carriera è stata dalle giovanili del Bristol City, poi l’esordio in prima squadra. Il definitivo salto di qualità si registra al Bournemouth. Adesso il probabile arrivo in Italia, alla Juventus.