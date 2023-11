Calciomercato Juventus, dalla Premier il sostituto di Pogba: lo manda Guardiola

CalcioWeb

Serve qualche uomo in più a centrocampo per la Juventus. I bianconeri hanno perso per motivazioni extra-calcistiche sia Pogba che Fagioli e si ritrovano in deficit di uomini in mediana. In vista del mercato di gennaio serve qualche rinforzo per dare seguito a una buona prima parte di stagione e, perchè no, puntare a qualcosa di importante.

L’assist dalla Premier League

Un nome caldo delle ultime ore è quello di Kalvin Phillips, mediano inglese del Manchester City. Dotato di una discreta tecnica di base, seppur faccia della corsa e della fase difensiva i suoi punti forti, Phillips sta trovando poco spazio nel City e a gennaio vorrebbe cambiare aria per giocare di più e non perdere il treno per gli Europei estivi.

L’affare potrebbe concretizzarsi in prestito. Guardiola vorrebbe evitare di rafforzare una squadra di Premier League, quindi, nonostante le richieste di informazioni di Tottenham e Newcastle, il calciatore verrebbe spedito all’estero con maggiore probabilità.

Gli altri nomi

Quello di Phillips non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Nelle scorse settimane si è parlato di Rodrigo De Paul: costo 25 milioni, titolare dell’Atletico Madrid, difficile che parta a gennaio. Costa qualcosina in più Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, non una prima scelta per Postecoglu che però perderà Sarr e Bissouma a gennaio per la Coppa d’Africa. Non ultima, la soluzione interna alla Serie A: Lazar Samardzic, probabile solo in prestito con obbligo, se l’Udinese dovesse aprire a tale formula.