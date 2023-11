Calciomercato, mossa della Lazio: affare low cost in difesa

CalcioWeb

La Lazio è una delle squadre più attive della prima parte di calciomercato invernale. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, la squadra non è stata in grado di confermarsi e la situazione di classifica non è di certo delle migliori.

La compagine di Maurizio Sarri occupa la 10ª posizione in classifica e il distacco dalla zona Champions League è distante quattro punti. La dirigenza inizia a muoversi sul fronte trattative con il chiaro obiettivo di costruire una squadra più forte. Continuano i contatti per regalare all’allenatore un esterno d’attacco all’altezza dopo la prima parte di stagione altalenante. Occhi anche in difesa e nelle ultime ore si è aperta un’occasione low cost.

Secondo voci provenienti dall’Argentina, la Lazio si è messa in fila per Nicolas Valentini, difensore con doppio passaporto italiano-argentino. Il calciatore è in scadenza di contratto a dicembre 2024 e la valutazione è leggermente superiore ai 5 milioni di euro.

Nicolas Valentini è un difensore argentino classe 2001 attualmente al Boca Juniors. Si tratta di un centrale mancino in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, la prima vera esperienza è stata in prestito all’Aldosivi. Torna al Boca e si conferma un calciatore importante.